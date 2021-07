Vaccination uden tidsbestilling er eftertragtet

Det har Karl Martinussen haft stor glæde af. Han havde oprindeligt en vaccinationstid på torsdag, men han valgte at slå til i dag og kunne dermed fremskynde processen.

- Nu kan jeg få den tre dage før, så har jeg tre dage mere til at leve livet, siger den nyvaccinerede mand.

Lang ventetid

Og tilbuddet er eftertragtet.

- Vi har løbet frem og tilbage. Vi startede med at have alt for lidt stole og vaccinationsstationer. Det har virkelig været fuldstændig overvældende, siger Ulla Hjorth, der er Udviklingskonsulent i Horsens Kommune.

Hun tilføjer:

- Vi startede faktisk før tid. Vi startede 09:40, og lynhurtigt var der op til en halv times ventetid, siger hun.