Unge får boosterstik for at komme på skiferie – nu advarer Sundhedsstyrelsen

Han har dog - modsat mange andre i Facebook-gruppen - ikke haft held med at finde et vaccinationssted i Danmark, der vil vaccinere hans søn, så lørdag tager de til Tyskland og får ham vaccineret.

- Vi skal på skiferie i uge syv. Som reglerne er i Danmark, kan man først blive indkaldt fra den første i dén måned, man fylder 18. For min søns vedkommende gælder det, at det først er i marts, siger Brian Slot.

I juni 2021 indgik regionerne og PLO nemlig en aftale om, at vaccinationer i udenlandske praksisser fremover ville kunne blive registreret i Det Danske Vaccinationsregister.

Sundhedsstyrelsen sender påmindelse til regioner

TV SYD har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, som ikke ønsker at stille op til interview, men styrelsen har sendt følgende skriftlige svar:

- Det er meget simpelt. Vi anbefaler ikke at vaccinere børn og unge under 18 år med tredje stik. I Sundhedsstyrelsens vaccinations-styregruppe er man blevet opmærksom på, at det foregår nogen steder. Derfor har vi sendt et brev til regionerne om at bede deres ansatte om at minde dem om, at det ikke er Sundhedsstyrelsens anbefalinger, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Region Syddanmark bekræfter, at regionen har udsendt en lignende opfordring til de praktiserende læger.

Og hos de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark opfordrer man lægerne til at følge opfordringen.

- Alle praktiserende læger skal naturligvis overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og alene vaccinere borgere under 18 år med 3. stik, hvis der er særlige helbredsmæssige årsager til det. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det kan være en udfordring i relation til f.eks. familiers rejseaktivitet, men det er ikke et problem, som almen praksis må løse for borgerne, lyder det i et skriftligt svar fra formand for PLO Syddanmark, Birgitte Ries Møller.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Anbefalingerne skal følges

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, der har mulighed for at sanktionere, vil det bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.

- Som sundhedsperson skal man som udgangspunkt følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed får kendskab til, at en sundhedsperson ikke følger anbefalingerne, oplyser vi sagen for at vurdere, om der er bekymring for den fremadrettede patientsikkerhed. Hvorvidt det fører til en sanktion beror altid på en konkret vurdering af den enkelte sag.