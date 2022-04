Uheld skaber massiv kø

Venstre spor er på grund af et uheld spærret, og både politiet og redningsmandskab er på stedet.

Vejdirektoratet oplyser, at bilister kan forvente op til 20 minutters ekstra rejsetid.

Flere uheld

Også syd for Randers er der torsdag eftermiddag sket et uheld. Her er der tale om to personbiler, der er stødt sammen. Ingen er kommet til skade.

Uheldet er sket på Nordjyske Motorvej i retning fra Aarhus mod Randers mellem Randers S afkørsel 42 og serviceanlæg Gudenå Ø.

Politiet har 16.15 forladt stedet, men kort før klokken 17 er der fortsat kø på stedet.