Udskudt igen: Sanne og Morten må vente med drømmebrylluppet

- Vi vil gerne glæde os, og den glæde forsvandt lidt i pressemøder. Vi skal have 60 gæster, så der skal åbnes for 100 mennesker, før vi kan være sikre. Og jeg gad ikke at gå og have ondt i maven over det, fortæller Sanne Winther.

Er gift, men festen mangler

Faktisk er parret allerede gift. Det blev de på rådhuset tilbage i 2016, men planen har hele tiden været, at der senere skulle holdes en stor fest, at de skulle velsignes i en kirke, og at Sanne Winther skulle i en hvid kjole.