Tilbud til 500 veteraner: Nyt værested indviet

I dag blev et nyt værested for veteraner indviet i Horsens i grønne omgivelser.

En pavillon, tænkte jeg bare. Det er nok gammelt lort! Men jeg må da ærligt indrømme, at det må jeg tage i mig igen. Viggo Brohus, næstformand, Horsens Veteran Café

- Det er virkelig et dejligt sted! Og det er et fredfyldt sted, hvor vi også har masser af muligheder udenoms. Så vi også har mulighed for at gå en tur, siger Viggo Brohus, der er næstformand for Horsens Veteran Café.

Veteranerne havde brug for et nyt sted i stedet for deres eksisterende i Allegade. Derfor gik Viggo Brohus til kommunen, og her blev de tilbudt en pavillon på Hattingvej 14. Noget, som næstformanden egentlig var skeptisk overfor til at starte med.

Kan tale med ligesindede

- En pavillon, tænkte jeg bare. Det er nok gammelt lort! Men jeg må da ærligt indrømme, at det må jeg tage i mig igen, siger en glad Viggo Brohus.

I Horsens findes der knap 500 veteraner. Og en af dem er Viggo Brohus selv, som har været udsendt til Cypern i 1974. Han ved derfor, hvor meget det betyder med et sted, hvor man kan komme som veteran og dele sine oplevelser.

Læs også Museum arver mere end 12.000 værker fra afdød kunstner

- De har virkelig et behov for at tale med ligesindede. Mange taler ikke med deres familier om, hvad det er, de har været udsat for, siger Viggo Brohus.

Caféen har åbent hver torsdag kl. 13-16, og den sidste torsdag i måneden holder caféen yderligere åbent fra kl. 17-21.

Hyldede afdød veteran med træning

Det er ikke kun i Horsens, at man værdsætter veteranerne. I begyndelsen af januar blev den afdøde jægersoldat René Brink Jakobsen fra Veng ved Skanderborg mindet over store dele af verden med et særligt træningsprogram.

Jeg tror, at det er populært at være med, fordi det berører mange. René efterlod sig tre børn, og andre kan sætte sig i vores sted. Det er en familiefar, der dør. Camilla Brink Jakobsen

René Brink Jakobsen fra Veng ved Skanderborg blev dræbt af en vejsidebombe i Afghanistan den 3. januar 2013. Siden er han hvert år på datoen for dødsfaldet blevet hædret med en særlig træningssession i crossfitcentre verden over.

- Begivenheden har spredt sig til hele verden, og det er ikke kun min mand, der bliver mindet og hyldet. Det er alle, der yder en særlig indsats og sætter livet på spil. Det betyder rigtig meget, sagde soldatens enke, Camilla Brink Jakobsen, den 3. januar til TV2 ØSTJYLLAND.

01:02 VIDEO: Carsten Juul Hachenberger var en af dem, der brugte en dag på at hylde René Brink Jakobsen. Indslaget er fra den 3. januar. Luk video

Har set soldater falde

Sessionen kaldes meget passende en Hero (helte, red.) WOD.

- Jeg tror, at det er populært at være med, fordi det berører mange. René efterlod sig tre børn, og andre kan sætte sig i vores sted. Det er en familiefar, der dør, fortalte Camilla Brink Jakobsen.

At det lige er crossfit-verdenen, der hylder den afdøde soldat, hænger formentlig sammen med, at militæret bruger mange af de samme træningsformer som crossfit-udøverne.

Læs også Eks-soldater får bedre forhold på veteranhjem: Har længe været på ønskelisten

Et af centrene i Aarhus, for hvem dagen har ekstra særlig betydning, er Crossfit Aros. Det er nemlig ejet af veteraner.

- Jeg er selv gammel veteran, og var i Afghanistan. Det her betyder rigtig meget for mig, fordi jeg har været i fronten. Jeg har set soldater falde, sagde ejeren af Crossfit Aros, Carsten Juul Hachenberger, den 3. januar til TV2 ØSTJYLLAND.

Træningsprogrammet består blandt andet af løb, kropshævninger og de såkaldte lunches.