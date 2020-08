Testbil bliver i Horsens i endnu en uge

Frem til fredag kan du tage forbi parkeringspladsen ved Casa Arena på Langmarksvej i Horsens og få fortaget en corona-test.

Region Midtjylland oplyser, at de har forlænget testbilens ophold i Horsens, at og bil og personale står klar alle dage fra klokken 9-16. Testpersonalet holder dog frokostpause fra klokken 12-12.30.

Den gule testbil ved Casa Arena tester alle fra 12 år og op. Børn under 12 år skal have en henvisning fra egen læge for at blive testet. Når man har den, kan der bookes en tid på coronaprover.dk.

Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Alle andre skal ikke bestille tid på forhånd, men bare møde op - gerne med det gule sundhedskort i hånden.

Testen varer få minutter. Og husk at holde god afstand, mens du venter på, at det bliver din tur.

Du kan dog kun blive testet, hvis du er rask og uden symptomer på Covid-19.

Du bliver podet med en vatpind i halsen. Og så kan du normalt se svaret inden for 72 timer på sundhed.dk.

Interressen for at blive testet i Horsens er fortsat stor, selvom det aktuelle smittetryk mandag kun er 6,6 pr. 100.000 borgere i kommunen.