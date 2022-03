Tanja og Arendse klovner for at hjælpe beboere med demens

- Vi kan mærke, at vi kan gøre en forskel for de mennesker, der bor på plejehjemmene, siger Arendse Lillesø.

- De får smil og glæde - særligt når vi kan besøge dem hjemme hos dem selv, nogle af dem som måske ikke kommer ud af deres lejlighed. Når vi så kan besøge dem helt henne i sofaen, hvor det er rart, så kan det virkelig gøre en forskel, siger Tanja Marcher, der tilføjer, at det ikke er vigtigt, at de griner og laver store numre, men mere at de er sammen med den enkelte.

Demens i familien

Årsagen til, at de ikke endte som eksempelvis hospitalsklovne, findes hos Arendse Lillesø. Hendes nu afdøde mor var ramt af demens, og det har fået hende til at vælge en retning i livet, hvor hun har mulighed for at gøre en forskel for de ældre.

- Det var simpelthen ældreområdet, vi skulle ind i, og det har vi heller aldrig fortrudt. Der er så meget levet liv og så mange gode historier. Vi er vilde med at være på plejehjem, fortæller Arendse Lillesø.