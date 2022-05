Stort vejarbejde begynder i weekenden

Årsagen er, at rute 30 Vestvejens asfalt er så slidt, at den skal udskiftes. Det kommer til at ske som aften- og natarbejde fra kl. 18.00 til kl. 06.00. I det tidsrum er vejen helt spærret, og Vejdirektoratet anbefaler derfor trafikanter at begive sig ud på en omvej ad motorvej E45 sydpå til afkørsel 59 Hornstrup og derefter nordpå igen.

Arbejdet betyder, at der er risiko for kødannelser, og at trafikanter især om aftenen og natten vil opleve forlænget rejsetid. Vejen vil i dagtimerne være åben for normal trafik.

Den gamle belægning skal affræses, så man kan reparere den underliggende belægning. Derefter bliver der udlagt en ny og mere klimavenlig slidbane.

Rampeanlæggene på rute 30 ved Korning og Uldum vil også være spærret i begge retninger under vejarbejdet. Det vil være tydeligt skiltet, hvilken omkørsel, der er mest hensigtsmæssig.