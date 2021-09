Stort antal akutte patienter presser hospitaler

Antallet af indlagte med covid-19 er faldet, og sygeplejerskernes strejke er slut.

Alligevel er der pres på Regionshospitalet i Horsens og en række andre sygehuse.

- Vi står med rigtigt mange akutte patienter. Dem har vi faktisk haft over de seneste fire-fem måneder. Vi har nogle af de højeste belægningsprocenter, vi nogensinde har set, siger Nils Falk Bjerregaard, som er regionshospitalets lægefaglige direktør.

Operationer er udsat

Derfor har man i Horsens og på flere andre midtjyske sygehuse valgt at udsætte en stor del af de planlagte operationer.

- Det er et ret alvorligt værktøj, vi har følt os nødt til at bruge. Men det gør vi for at skabe plads i sengene og for at være sikre på, at de akutte patienter kan komme til straks, siger Nils Falk Bjerregaard.

Dermed foregår tingene stort set som under corona-nedlukningen.

Kræftoperationer og lignende bliver stadig udført, mens patienter med dårlige knæ og skuldre typisk må leve med udsættelser på ubestemt tid.

Overbelægning på akutafdeling

Hospitalet oplyser, at antallet af akutte patienter fra juni til september har været tæt på 10 procent højere end i 2019, året før corona.

I tre af de seneste fire måneder har belægningsprocenten i akutafdelingen været højere end nogensinde før.

Det presser medarbejderne, fortæller Jonas Bundgaard Dannesbo, som er tillidsmand for akutafdelingens sygeplejersker.