Stort antal akutte patienter presser hospitaler

Antallet af indlagte med covid-19 er faldet, og sygeplejerskernes strejke er slut. Alligevel er der pres på Regionshospitalet i Horsens og en række andre sygehuse.

- Vi står med rigtigt mange akutte patienter. Dem har vi faktisk haft over de seneste fire-fem måneder. Vi har nogle af de højeste belægningsprocenter, vi nogensinde har set, siger Nils Falk Bjerregaard, som er regionshospitalets lægefaglige direktør.

Operationer er udsat

Derfor har man i Horsens og på flere andre midtjyske sygehuse valgt at udsætte en stor del af de planlagte operationer.

- Det er et ret alvorligt værktøj, vi har følt os nødt til at bruge. Men det gør vi for at skabe plads i sengene og for at være sikre på, at de akutte patienter kan komme til straks, siger Nils Falk Bjerregaard.