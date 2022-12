Stjernespækket gade skal genoplive handlen

Torsdag blev 15 Hollywood-sten afsløret på Horsens nye 'Street of Fame'. Stjerner som AC/DC og Madonna, der har optrådt i byen, bliver hyldet i bedste Hollywood-stil.



- Vi har haft mange store verdensnavne igennem koncertrækken her i Horsens. Hvornår var det nu, det var, og hvor var det, de spillede henne? Det er en lille quiz, man kan lave, mens man går op og ned ad gaden her, siger Claus Visbye, der er direktør for Horsens & Friends.

Graven får en kærlig hånd

En anden del af samarbejdet er en fælles gadepedel, der står for at holde gaden ren. Samtidig er der opsat blomsterkummer, mens en lyskæde oplyser hele gaden.

En af dem, der er med i BID-samarbejdet, er Thomas Schou. Han ejer to barer i gaden og betaler gerne til en pedel og er generelt glad for at være en del af et BID-samarbejde.

- Vi er jo en gade, hvor der er både dags- og natbutikker. Selvom jeg enemand besluttede, at jeg ville feje foran min forretning, så er det ikke sikkert, at naboen vil. Jeg synes, at det er fedt, at det er bare en fælles ting, siger Thomas Schou.