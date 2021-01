Solgte sin kollegas dyre cykel ved en fejl – sådan er det gået siden

Efterfølgende gjorde Kirkens Korshær en ihærdig indsats for at få cyklen tilbage. Der blev hængt sedler op, og køberen blev efterlyst på Facebook. De hørte dog aldrig fra køberen, der havde gjort sig en ekstraordinært god handel. Cyklen, der havde kostet 8.000 kroner, blev solgt for 250 kroner.

Alle er gode venner

Både Peter Vinther og den uheldige sælger, Jens Ole Hougaard, fortæller, at de har taget episoden med højt humør – og det betyder også, at Jens Ole har måtte høre på lidt af hvert.

- Det kan ikke undgås, at folk kommer med lidt kommentarer. Dem, jeg kender godt, kan godt finde på at komme med en lun bemærkning som ”Jeg stiller lige min cykel herude, nu må du ikke sælge den”. Den slags skal der også være plads til, griner Jens Ole Hougaard.

Cykler nu på kærestens cykel

Peter Vinther kom aldrig til at se sin gamle cykel igen, og derfor måtte Kirkens Korshær betale ham for en ny, som butikken havde lovet.