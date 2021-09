Solceller på industritage er fremtiden: Her skal stort lager drives af solens stråler

Og efterspørgslen har været meget stor længe.



- Det sidste halve års tid er den løsning virkelig blevet efterspurgt, hvor virksomheder, lagerbygninger og kæmpestore industrihaller vil have solceller til tagene, forklarer Kim Slavensky.

Anlægget på Rema 1000's tag skal kunne producere 3.600 megawatt-timer om året.

Det er ikke nok til at dække el-behovet på det 46.000 kvadratmeter store lagerområde i Horsens, men derfor bliver anlægget stadig en gevinst for supermarkedskæden - og for klimaet.

- Vi mener, at vi som borgere og virksomheder har et ansvar i forhold til at udfordre bæredygtigheden og bæredygtighedsdagsordenen, og derfor laver vi den her investering, siger Henrik Burkal.