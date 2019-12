Slut med at fyre for fuglene - overskudsvarme skal give 3.300 huse varme

En smiley betyder, at denne del af anlægget er klar til brug. Foto: TV SYD

Snart kan 3.300 huse i Horsens varme deres huse op med overskudsvarme fra virksomheden Hamlet Proteins produktion af specialfoder til landbruget.

Onsdag bliver et nyt anlæg til overskudsvarme indviet. Anlægget skal få overskudsvarmen fra Hamlet Proteins produktion ud i fjernvarmesystemet, så varmen kan bruges i husene.

- Vi er glade for, at vi om få dage kan sætte anlægget i drift. Det betyder rigtig meget, fordi det på sigt kommer til at udgøre 15-20 procent af vores produktion her i Horsens, fortæller Christian Niederbockstruck, direktør hos Fjernvarme Horsens.

I løbet af de kommende år skal fjernvarmenettet i Horsens udbygges, og dermed skal det nye anlæg ende med at levere varme til mere end 5.000 husstande i Horsens.

Anlægget er det største anlæg til overskudsvarme i Danmark i nyere tid.

Anlægget køler kondensat fra Hamlet Protein. Via varmevekslere og varmepumper sendes overskudsvarmen ud til kunderne. Herefter får Hamlet Protein igen den afkølede kondensat og kan genanvende vandet. Foto: TV SYD

En grønnere fremtid

- Vi vil rigtig gerne den grønne profil. Vi har i Dansk Fjernvarme en strategi om, at vi vil være CO2-neutrale i 2030, og det her er et rigtig godt skridt på vejen, siger Christian Niederbockstruck.

Både hos Fjernvarme Horsens og Hamlet Protein vil man gerne være grønnere, og begge er enige om, at det nye anlæg til overskudsvarme hjælper med dette:

- Det har været vigtigt for os igennem alle årene, fordi vi kan se, at den måde naturen hænger sammen på, skal vi følge med, og det er vigtigt i fremtiden, at vi gør det endnu mere, siger Stig Victor Petersen, operations director hos Hamlet Protein.