Skal bygge larvefabrik for kæmpe millionbeløb

På sigt ser Jane Lind Sam dog også et andet potentiale i muligheder uden for fødevarer.

For eksempel er virksomheden med i et større EU-projekt, der forsøger at lave biobrændstof af larverne.

Vil til udlandet

Jane Lind Sam peger på, at der i dag er et relativt lille marked for insekter som fødevarer, og hun tør ikke gisne om, hvor længe der går, før industrien for alvor tager fart.

Men hos larvevirksomheden er der store planer for fremtiden.

- Vi ser virksomheden som et skalérbart projekt, og håber på at kunne udvide til udlandet i fremtiden, siger Jane Lind Sam.