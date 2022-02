Reddede 12-årigs liv - nu kan de få stor hæder

Men Helena Suralski har ikke tænkt meget over, om hun vinder prisen.

- For mig har vi vundet. Det gjorde vi, da Emma vågnede. Men det er godt, at der kommer fokus på, hvad det kan gøre at hjælpe til. Det her med heltestatus bryder jeg mig ikke om, for det er helt naturligt for mig at hjælpe i sådan en situation, siger Helena Suralski, der arbejder som sygeplejerske til daglig.

Foruden Årets Hjerteredder blev Helena Suralski tidligere på året også nomineret til Årets Førstehjælper.