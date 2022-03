Raser over aflysning af russisk udstilling: - Nu er censuren gået for vidt

På Facebook skriver formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens Kommune Andreas Boesen, at der er behov for at sende et klart signal til Rusland om, at de på ingen måde accepterer Putins handlinger, og derfor aflyses alle tilbud, der kan forbindes til Rusland.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra 2. viceborgmester i Horsens Kommune, Andreas Boesen og borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen, men ingen af de to var mulige at komme i kontakt med.