Puch Maxien får sin egen udstilling

- Det er da fordi, at man kan kigge tilbage på noget, som mange kan huske fra engang. Og så tror jeg også, at folk i dag har lidt flere penge mellem hænderne, så det gør jo også, at dét at investere i en knallert ikke er helt umuligt, fortæller Christian Van Deurs, der er medlem af Rævehalerne.

På museets udstilling kan man både opleve flere udgaver af den klassiske Puch Maxi, men også andre udgaver som Puch Monza Grand Prix, Puch VZ 50 og Puch MS 50 er at finde i museets lokaler.

Et stigende antal rævehaler

Klubben 'Rævehalerne' har eksisteret siden efteråret 2009. Den blev stiftet til en mandeaften i en garage, hvor der tilfældigvis stod en Puch Maxi. Det satte gang i nostalgien og snakken, og efterfølgende købte flere af mændene en af knallerterne.

- Jeg er også en af dem, der har haft en knallert stående alle årene, som bare aldrig blev solgt. Så det var nemt lige pludseligt at være med. Det er jo lidt ligesom at gå til sport. Vi går til knallert, nogle andre går til fodbold, siger Christian Van Deurs.

I dag er der både kommet flere medlemmer og afdelinger til. Rævehalerne kan nu både findes i Kolding og på Nykøbing Mors. Når de mødes i klubben får de tiden til at gå med at makke med knallerterne og køre på ture rundt i landet.

Udstillingen på Industrimuseet kan oplevelse indtil den 31. august. I videoen herunder kan du se mere om 'Rævehalerne'.