Præst uddeler gratis konfirmationstøj

Når der så ryddes op i gemmerne, bliver det doneret til Østbirk, hvor præsten får muligheden for at give det videre til dem, der enten måtte tænke på miljøet, økonomien eller at få en hyggelig aften i selskab med andre konfirmander.

- Vi modtager fra alle, og vi giver til alle. Jeg er bare glad for at kunne være et bindeled, siger Lone Buhl Pedersen.

Hvis man godt kunne tænke sig secondhand selskabstøj, men ikke kan nå at være med til onsdagens event, kan man ringe ind til Østbirk Kirke og aftale at kigge forbi en anden gang.