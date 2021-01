Populær prøvelejlighed: Ida og Per skifter Holbæk ud med Endelave

Kortet foldes ud på bordet. Dagens tur ud i Endelaves natur skal planlægges. Ida og Per Fynboe sidder i prøvelejligheden på Endelave. Her har de boet siden den 9. januar, og lejligheden er deres hjem frem til den 1. april.

- Selvom vi bor et dejligt sted, og vi elsker at bo der, så var det en mulighed for at gøre noget andet. Nu er jeg 64 år, og Per er 74 år, så hvis vi skulle prøve noget andet - som var lidt mere drastisk end at tage på ferie, så var det nu, fortæller Ida Fynboe.

Parret bor normalt i Holbæk. Men i sommer var de på en spontan lille ferie på Endelave, og inden de forlod øen, havde de søgt om at flytte ind i prøvelejligheden i et par måneder. Da Ida Fynboe samtidig gik på efterløn, var timingen perfekt.

Næsten fuldt booket

Ida og Per Fynboe er ikke de eneste, der har været interesseret i at prøve ølivet af. På Endelave har de udlejet boligen siden april 2019, og den har været booket næsten konstant siden - udover i sommerferien, hvor den ikke bliver udlejet.