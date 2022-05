Politiet betragter savnet besætningsmedlem fra Horsens-skib som død

Skal tage stilling til tiltale

Københavns Politi oplyser til TV SYD, at anklagemyndigheden er ved at tage stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale mod den britiske styrmand på Scot Carrier, som politiet formoder var skyld i, at Karin Høj kæntrede.

Den britiske styrmand er indtil videre sigtet for uagtsomt manddrab.

Styrmanden blev varetægtsfængslet i Sverige, men 17. december blev det afgjort, at styrmanden kunne udleveres til Danmark, hvilket skete 6. februar.

Varetægtsfængslingen løber indtil videre til 24. februar, har Københavns Politi oplyst til TV 2/Bornholm.