Politiet advarer: Flere butikker fuppet med falske pengesedler

Kig efter kendemærker

Ifølge politiet er det typisk en eller to personer, der køber varer for et lille beløb i dagligvarebutikkerne og betaler med sedlerne.



Sydøstjyllands Politi opfordrer til, at man kigger efter om sedlerne både har vandmærke, vinduestråd og skjult tråd. Vandmærket og den skjulte tråd kan ses, når sedlen holdes op mod lyset. Samtidig kan man mærke efter, om papirtypen føles som en rigtig pengeseddel.

Har man oplysninger i sagen om de falske sedler, kan man kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.