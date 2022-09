Pludselig kunne Connie ikke bevæge sig - nu går hun på gaden for at hjælpe andre

Under dagens indsamling står han blandt andet for at samle raslebøsser ind og tælle pengene sammen. Et meget meningsfuldt arbejde, hvis du spørger ham.

- Det er uhyggelig vigtigt. I dag er der næsten 18.000, der har sclerose i Danmark, og det er en fordobling i løbet af cirka 20 år. Der er et stort behov for, at vi gør alt, hvad vi kan for at oplyse og samle ind til forskning i sygdommen, hvis vi skal vende den udvikling, siger han.