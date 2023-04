Påskeløb på toppen af varehus

Der skal løbes 28,5 runder for at løbe et halvmaraton. Det sker på taget af Bilka i Horsens, og 59 løbeentusiaster har taget udfordringen op. De 59 andre deltagere tager løbeturen på ti kilometer. Arrangementet er stablet på benene af Thomas Krabbenhøft, der tilbage i 2017 blev landskendt for sin medvirken i DR-udsendelsen "Rigtige mænd". - Ideen opstod egentlig mellem jul og nytår. Jeg syntes, vi skulle lave et fjollet løb, og så kontaktede jeg Bilka, siger Thomas Krabbenhøft.

quote Det er jo lidt et unikt løb, og så er det jo også hårdt Thomas Krabbenhøft, løber

Løbsnumrene til løbearrangementet påskedag blev da også revet væk på bare fire dage. Stigning på syv procent Løbet var delt op i to. Et ti kilometer løb, som udelukkende foregik på Bilkas tag i Horsens. Her skulle deltagerne løbe 14 omgange for at opnå ti kilometer. Den anden del af løbet bestod af et halvmaraton, hvor løberne også skulle løbe stedets op- og nedkørsel. Tagløbet er 450 meter rundt og løbet inklusiv op- og nedkørsel er 750 meter, hvoraf rampen har en stigning på seks-syv procent. - Det er jo lidt et unikt løb, og så er det jo også hårdt. Der er altså en stigning på syv procent, som man jo skal løbe en del gange for at nå de 21 kilometer, som et halvmaraton jo er, siger Thomas Krabbenhøft.

Ved løbet blev der udelt vand, frugt og lidt slik til deltagerne. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard

Bilka var sponsor for løbets depoter, og Thomas Krabbenhøft har indsamlet sponsorater for omkring 70.000 kroner, som kom deltagerne til gode med udtrækning på løbsnumrene på dagen. Fra idé til virkelighed Motivationen for at starte løbearrangementer begyndte for Thomas Krabbenhøft tilbage i juletiden i sidste år. Her blomstrede ideen om et løb på Bilkas tag, som var udfordrende og lidt ekstrem. - Jeg ved da godt, det er lidt en skør idé, og jeg er også ret sikker på, at man kan forvente flere skøre ideer fra min side af, siger Thomas Krabbenhøft.

quote Jeg ringede til varehuschefen og han sagde bare, at han synes det var en pisse god idé Thomas Krabbenhøft, løber