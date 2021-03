På 167 kilometer samlede Stig Tøfting 773.741 kroner ind til alvorligt syge og kræftramte børn

Et imponerende beløb, der falder i god jord hos Børnecancerfonden.

- Jeg synes det er fuldstændig fantastisk. Når man er en selvstændig fond, som os, så har man brug for støtte udefra, hvis man skal kunne hjælpe familierne. Og det synes jeg, at Stig er et virkelig godt eksempel på, siger Marianne Benzon Nielsen, der er direktør for Børnecancerfonden.