Nu slippes hundene løs på strandene

Ifølge Naturstyrelsen er det vigtigt, at hundeejerne har fuldt herredømme over deres firbenede ven. Det betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den for eksempel angriber andre dyr eller mennesker.

Hunden skal altså have tæt kontakt til føreren, og den må ikke genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv ved for eksempel at true eller løbe efter dem.

Hunde, som ikke prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.