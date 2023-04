Marie og Claus bytter tøj med kollegaerne

Åbningstiderne følger bibliotekets, og betjeningen står de selv for. Ved indgangen til medarbejderkantinen på Horsens Bibliotek har medarbejdernes Byttebiks fået plads. - Jeg synes, det er dejligt nemt. Jeg er ikke meget for at rende rundt og lede efter ting i tusind år i en butik, så det er fedt lige at spotte noget her og tage det, siger Marie Hastrup Sørensen, der arbejder som formidler på biblioteket Hun har medbragt tøj fra sit eget og svigerfamiliens klædeskab, men er også blevet en ny cardigan rigere. - Der har ikke været nogen og sige, at det har været deres, så jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Men jeg synes, det er lidt hyggeligt, og det giver en fællesskabsfølelse, at vi er sammen om at lære at bruge vores ressourcer og ting på en anden måde, siger Marie Hastrup Sørensen.

Der er både tøj, sko, møbler og puslespil i Byttebiksen. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Uge 17 for Verdensmålene De forskellige initiativer bunder i bibliotekets opgave om at formidle. Selvom de gør det i alle årets 52 uger, er der et særligt fokus i uge 17, der er dedikeret til FN's 17 Verdensmål. - Vi har foredrag om aftenen, vi har besøg fra Teknik og Miljø, der fortæller noget om affaldssortering. Vi samler skodder sammen med borgerne, tager på naturture, og vi går en lille tænkepause og taler med borgerne om bæredygtighed. Det er faktisk så voldsomt et program, at jeg ikke kan huske det hele, siger biblioteksleder Claus Hagstrøm. Han kalder biblioteket for et demokratisk drivhus, der åbner dørene for borgere, folkeoplysere og andre, der gerne vil formidle eller blive klogere. Udover de mange arrangementer for borgerne i kommunen, har personalet også fået nye tilbud. - Nogle gange skal man jo 'walk the talk', og siden 1920, hvor vi fik vores første folkebibliotekslov, har folkebibliotekerne været noget af det mest bæredygtige jeg og alle medarbejderne kan forestille os. Så det er ikke langt for os at gå et skridt mere og sige: "Vi låner bøger ud, så hvorfor kan vi ikke låne tøj af hinanden", siger Claus Hagstrøm. De tømmer Byttebiksen en gang om måneden, hvor de tilbageværende ting afleveres i en genbrugsbutik, så der kan blive fyldt op med nye varer fra medarbejderne.

Der er lavet skilte og plakater, der viser retningslinjerne for brugen af Byttebiksen. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD