Marie-Louise dyster om at være den bedste butikselev

Om murerlærlingen får bygget muren korrekt og brugt den rigtige mængde mørtel. Eller om bygningssnedkeren får lavet en funktionsdygtig talerstol af de korrekte materialer. Det er umiddelbart noget, der er til at måle på.

Men hvordan en butikselev, der går på detailuddannelsen, bliver målt og vejet i konkurrencen, er lidt anderledes.

Marie-Louise Christensen på 21 år er butikselev hos Louis Nielsen i Horsens. Og så er hun også blevet udvalgt til at skulle dyste i faget detailhandel til dette års udgave af DM i Skills.

- Jeg synes, det er mega mærkeligt at skulle konkurrere. Vi kommer jo fra vidt forskellige brancher, der gør det meget svært at sammenligne os, fortæller Marie-Louise Christensen til TV SYD.

Kunsten er at dække kundens behov

Hun har været i gang med tre konkurrencer og skal til at forberede sig på den fjerde. De andre syv deltagere, som hun er oppe imod, kommer fra helt andre butikker end hun selv. Alligevel skal de klare de samme fem opgaver frem mod lørdag, hvor DM i Skills slutter.

- I Louis Nielsen skal jeg bare sælge nogle produkter, og så kan jeg tage hjem og holde fri. I andre butikker er der én, der står for eksempelvis al markedsføring, og der er én, der står for noget økonomi. Så dér vil nogle af de andre nok have en fordel, siger den unge butikselev.

Men i den første opgave følte Marie-Louise Christensen sig meget på hjemmebane.

- Først lavede jeg en salgsopgave, hvor jeg fik en kunde som jeg skulle sælge et produkt til, fortæller hun.

Hun blev bedømt på, hvor god hun var til at sælge et produkt face-to-face, og i hvor høj grad hun fik behovsafdækket kunden. Derefter skulle hun fortælle dommerne om sine tanker om, hvilke salgsmodeller hun brugte, og hvorfor hun stod på en bestemt måde over for kunden.

- Det er nok den opgave der er tættest på min hverdag. De andre opgaver er lidt længere væk, siger Marie-Louise, der endte med at score maksimal point i den første opgave.

Få kunden til at købe mere

I anden opgave skulle butikseleverne dyste i vareeksponering og mersalg.

- Her skulle jeg vælge et produkt og eksponere det på en måde, så det kunne trække folk til. Så jeg skulle tænke over placeringen af mit produkt, og hvilke andre produkter jeg stillede ved siden af, fortæller Marie-Louise Christensen.

Foruden vareeksponering og mersalg skal butikseleverne i de næste opgaver også kunne markedsføre produkter, fortælle om koncept og profil for netop dén butik, de er elever i, og til sidst skal de lave en opgave om forretningsforståelse og økonomi. Så der er rigeligt at se til både fredag og lørdag. Dog tager den unge butikselev konkurrencen med et smil og ved, at hun kan bruge det fremover.

- Jeg håber, det er noget jeg kan skrive på CV’et, så det pynter lidt. Men jeg får også et større indblik i, hvad der ligger bag det at have en butik. Fordi vi skal ligesom hele vejen rundt, siger Marie-Louise Christensen til TV SYD.

