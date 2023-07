Mærkværdig mærkedag for Hanne har jubilæum

♪ Det er fuldstændigt sandt, når jeg siger, at mit hjerte kun banker for dig.

Og lidt for Hanne. Hanne og Hanne - og Hanne og Hanne - og Hanne og Han'. ♪

Nej, det er ikke en fejl - det er teksten til den sang, der i dag blev sunget af 14 kvinder på Endelave. 14 kvinder som alle sammen har det til fælles, - måske du endda har gættet det - at de hedder Hanne.

De er samlet på moræneøen i forbindelse med den årlige Hanne-fest, som i år kan fejre 10-års jubilæum.

- Det er jo rigtigt sjovt. Vi gør grin med os selv, så meget vi overhovedet kan, siger Hanne Herborg.

Gid du hed Hanne

Arrangementet har sit udspring i, at cirka hver tiende fastboende kvinde på øen hedder Hanne - og spørger man Hanne selv, er det slet ikke så mærkeligt.

- Det er et stort privilegium og en meget stor glæde at have dét navn. Det er faktisk synd for dem, der ikke hedder Hanne, for det er en stor fordel at have det navn, siger Hanne Herborg med et glimt i øjet.