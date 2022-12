Mads tilbyder dyrt værktøj til billig leje

Det er nemlig næste skud på deleøkonomistammen, der viser sig på parkeringspladsen ved Rema 1000 i Lund.

- Her kan lokale låne det udstyr, de har brug for ved hjælp af vores app, fortæller Mads Busk Larsen.

Han er manden bag Stuffstation, som er en station, der skal kunne tilbyde blandt andet værktøj, som man måske ikke har brug for så tit, men til gengæld ikke kan undvære ved særlige opgaver.

Digital deling presser prisen i bund

I stedet for at bruge flere tusinde kroner på at købe et specialværktøj, der måske alligevel kun bliver brugt få gange, kan man leje det hos Stuffstation og returnere det, når man er færdig med det.

- Samlet set bliver det billigere for dem, der bruger det, siger Mads Busk Larsen.

Det hele foregår med høflig selvbetjening og via appen, der også går under navnet Stuffstation.