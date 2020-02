Landbruget kræver løsninger

Op mod 400 mennesker var i dag samlet til stormøde på Pejsegården i Brædstrup. Mødet var indkaldt af organisationen Landbrug og Fødevarer, der ønsker at trykke myndighederne på maven og presse dem til at tage ansvar for landets vandløb.

Mange lodsejere kritiserer kommunerne for ikke at leve op til deres forpligtelser vedrørende åer og vandløb. Kritikken går på, at kommunerne ikke er tilstrækkelig påpasselig med at vedligeholde vandløbene.

- Vi vil have renset op i vandløbene. Det er noget svineri derude, og det er en af årsagerne til, at vandet ikke løber optimalt i åerne, siger lodsejer Poul Erik Nielsen, fra Gredstedbro, til TV SundefinedYD.

Landbrug og Fødevarer havde i dag inviteret til stormøde i Brædstrup.

Peter Mygind Bojsen fra Haderslev er enig:

- Det skal jo vedligeholdes, og det er myndighedernes ansvar. Det går ikke, at det er fredet for tid og evighed.

Anders Kronborg fra Esbjerg sidder i Folketinget, og han er socialdemokratiets fødevareordfører. Han var også med til stormødet i dag. Han lægger vægt på, at regeringen er i fuld gang med at handle og vil gerne have alle med.

- Det her er for vigtigt til at ende i politiske drillerier. Vi politikere skal stå sammen nu for at løse det, siger han til TV SYD

Det er marker osm dem her, landmændene vil undgå at have i fremtiden,