Kunst mod stress, angst og ADHD: - I skolen blev jeg set som dum og doven

For sidstnævnte, der lever med ADHD, oplever han et fokus ved at være kreativ, som han ellers har svært ved at finde i dagligdagen.

- Jeg reagerer meget på lyde og er lysfølsom, og det gør, at jeg har svært ved at fokusere. Men når jeg er kreativ, bliver jeg nærmest hyperfokuseret og kan sidde med det i timevis og glemme alt andet, siger han.

Hjælp til andre

Kunsten er også en måde at udfolde det, som personer med for eksempel ADHD er gode til. For John Illemann er det kreativiteten.

- Jeg er opdraget i en ældre skole, og der var jeg jo dum og doven. Så det var mit modbevis til, at jeg havde svært ved at lave lektier og følge med i timerne, siger han.

Sephia Kristensen håber, at udstillingen kan hjælpe andre, der oplever det samme som hende, men endnu ikke har fået kendskab til de udfordringer, de har.

- For mig personligt er det vigtigt at hjælpe den yngre generation til at opdage ting i sig selv, siger hun.