Kontroversiel besked til 2.500 borgere blev godkendt af politikere

Byrådspolitikerne i Ældre- og handicapudvalget i Horsens Kommune har godkendt en reducering af serviceniveauet for 2.500 borgere, der modtager hjemmehjælp.

Det oplyser formanden for udvalget, efter TV SYD kunne fortælle, at kommunen havde sendt et brev ud til alle borgere, der modtager hjemmehjælp, om, at serviceniveauet vil falde over de næste seks uger.

Det sker som en direkte konsekvens af sygemeldinger. Et brev, som en lektor i socialret har kaldt ulovligt. Alligevel blev den altså godkendt politisk.

- Det her er en nødretssituation, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme borgerne, og jeg synes, vi har fået kommunikeret ud, hvor presset vi er, og det er derfor, vi har gjort de her ting, så alting kan køre, siger Susan Gyldenkilde (S), formand for ældre- og handicapudvalget i Horsens Kommune.