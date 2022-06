Konservative kalder partiskifte "win-win", men havde en betænkelighed

- Vi blev enige om, at det er en fornuftig løsning at beholde Søren Vanting i storkredsen, så vi har to kandidater. Vi har stor tillid til Søren, der gør et kæmpe stykke arbejde i byrådet, siger Jørgen Brandt og fortæller, at de to politikere vil være et godt match.

- De vil kunne hjælpe hinanden. Han har et godt lokalt kendskab, hvor hun er mere erfaren i direkte valgkamp. Vi synes faktisk, at vi har landet en win-win, siger formanden.



Jørgen Brandt fortæller, at Konservative har en velfungerende vælgerforening i Hedensted, hvilket giver Isabella Arendt gode betingelser med et godt bagland. Det var en enig bestyrelse, der indstillede hende som folketingskandidat i vælgerforeningen.

- Der var en lille frygt blandt nogen af medlemmerne for, hvordan det ville gå, for det kan være svært med folk, der hopper rundt mellem partier. Men vi holder fast i, at det er et godt match, fastslår Jørgen Brandt.