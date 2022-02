Kommune vil fordoble bevillinger til vild natur

Klubben havde gang i et anlægsprojekt, hvor den skulle bygge en vold til at skærme mellem boldbaner og parkeringsplads. Her valgte man at søge frøpuljen til at fremme biodiversiteten på den nye vold.

- For os var det helt oplagt at tænke biodiversitet ind i vores projekt, når vi alligevel var i gang. Og da vi så tilfældigt faldt over kommunens opslag om frøpuljen, var der ikke langt fra tanke til handling, fortæller fodboldklubbens formand Christina Egelund Antonsen i en pressemeddelelse.

Vild Med Horsens anslår, at omkring 25 foreninger kan søge op til 1000 kvadratmeter per forening i 2022. Frøpuljen kan søges frem til den 14. marts i år ved Horsens Kommune.