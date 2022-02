Kommune skærer ned på hjælp til borgere - kan være ulovligt

Horsens Kommune fortæller i sit brev, at borgerne kan forvente at få gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden uge. Men ifølge Per Tostenæs er det netop vigtigt for eventuelt svækkede borgere at få gjort rent.

- Derfor kan man spørge retorisk: “Er det vigtigere, at der bliver gjort rent på rådhuset, end at der bliver gjort rent ude i svækkede ældres hjem”, lyder det fra Per Tostenæs.

Efter TV SYD har gjort opmærksom på brevet, vil Ældre Sagen indberette sagen til Ankestyrelsen. Sanktionen kan ifølge Søren Blæsbjerg være, at Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at genoptage hjælpen i den oprindelige form. Men det kan hverken føre til økonomisk kompensation til borgeren eller bøde til kommunen.