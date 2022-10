Kommune fremhævet i valgkampen - men borgmester ryster på hovedet

Horsens er den kommune i landet, der bruger færrest penge på administration per indbygger.

Tal fra Indenrigs- og Boligministeriet viser, at kommunen har brugt 7.541 kroner på posten, hvilket er lidt over 2.000 kroner under gennemsnittet, som er på 9.616 kroner.

De Konservatives statsministerkandidat Søren Pape Poulsen fremhævede Horsens sammen med ni andre kommuner ved søndagens statsministerdebat på DR.

- Hvis alle kommuner i Danmark var som de ti dygtigste, når det gælder kommunal administration, så var der 8,5 milliarder kroner at spare, sagde Søren Pape Poulsen under debatten.

Kommunerne er forskellige

- Det er jo altid rart at blive fremhævet.

Sådan siger Horsens' borgmester Peter Sørensen (S), når han blive spurgt til at blive omtalt som en effektiv kommune.

Trods det positive i at blive fremhævet på nationalt tv, er han dog ikke helt enig i Papes præmis. Han mener ikke, at man kan sammenligne kommunerne på den måde.

- Som udgangspunkt er vi forskellige, og vores kommune er jo geografisk lille. Derfor vil det være sådan, at når vi har kort afstand til alting, så er der andre kommuner, der har rigtig, rigtig langt i mellem husene og de kommunale institutioner, siger borgmesteren og fortsætter:

- Der er måske heller ikke så mange børn i skolerne i andre kommuner, som der er i Horsens, og det gør, man skal bruge flere administrative personaler i nogle af de kommuner, der har rigtig stor geografi, siger han.