Kendt erhvervsmand død: Han var en beskeden og revolutionær, mindes kommentator

Men det var ikke kun til prisuddelingen, at Michael Mortensen gjorde sig bemærket. Hans tilgang til at bygge huse fik også en særlig betydning for nybyggere.

- Han revolutionerede rent faktisk enfamiliehusene herhjemme. Han var en af de allerførste med tilvalg til enfamillieshuse. Man kunne selv gå ind og modulere lidt – vælge dyrere materialer og flytte tingene lidt. På den måde kom han i øjenhøjde med familien Danmark og køberne af de her huse på et tidspunkt, hvor det ellers var en noget rusten branche med nogle helt faste enheder at vælge imellem, siger Ole Krohn.

Skabte succeser for eftertiden

Michael Mortensen stiftede blandt andet ejendomskoncernen CASA, der siden har skiftet navn til M+ Ejendomme, og var formand for bestyrelsen i Flügger Group A/S.

- Når han slap tøjlerne, fandt han nogle rigtig kompetente folk til at komme efter sig. Det var altså ikke en lykkeridder, der kom ud og skabte Huskompagniet og CASA og ved at sælge dem blev mangemilliardær. Nej, når man kiggede året efter, så stod de om muligt endnu flottere og endnu stærkere, siger Ole Krohn.

Derfor vil det, Michael Mortensen har skabt, også leve videre, fortæller Ole Krohn.

- Det lyder underligt, at så stor en personlighed har sikret sig så tidligt, at de værker, han har bygget både i byen, men også i form af virksomheder, står sundt og solidt i dag i et marked, der ellers er præget af stor uro. På den måde kommer der ikke til at være den store forskel, selvom det er en stor personlighed og stor entreprenør, der nu er gået bort, siger han.

Michael Mortensen efterlader sig hustru og to børn.