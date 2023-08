Katrine opgav at finde drømmejobbet - men så fandt hun hjælp i en campingvogn

To gange om ugen arbejder hun som fysioterapeut. Et fag, hun brugte flere år på at uddanne sig til, som hun brænder for, men som i 2018 blev revet ud af hendes hænder.

Det fik hun ikke mulighed for, for hendes mor blev opmærksom på den udekørende SOSU-campingvogn, der byder alle indenfor til en uforpligtende snak.

- Jeg vidste godt, at det som fleksjobber ville blive svært at få et job som fysioterapeut, fordi de stillinger ikke bliver slået op. Derfor fik jeg et andet job, hvor jeg arbejdede i en delikatesse i et supermarked her i Horsens, og det var jeg glad for. Det var bare ikke, hvad jeg var uddannet til, og det var ikke det, jeg brændte for, fortæller hun.

Hendes sygefravær steg, og hun blev til sidst tildelt flexjob og besluttede sig for at flytte tilbage til sin familie i Horsens og finde et job, hvor nye udfordringer meldte sig.

- Det var rigtig svært at komme i arbejde igen, for jeg vidste ikke, om jeg kunne det samme som før, og der var et hul i mit CV, siger Katrine Norlén.

- I stedet for at vente på, at nogen søger vores stillinger og i stedet for at lave en stor jobmesse, hvor man selv skal opsøge os, så tænkte vi: 'Las os købe en campingvogn, sætte den op og køre rundt til forskellige placeringer', siger Hanne Christensen.

Men efter et par uger tog hun alligevel af sted til campingvognen og mødte rekrutteringskonsulent Hanne Christensen, der mente, at hun godt kunne hjælpe.

Formand for Ældre og Handicapudvalget i Horsens Kommune mener også, at pengene er godt givet ud på det nye tiltag.

Campingvognen har været på tour siden januar, hvor besøgende har kunnet få en snak om mulighederne indenfor SOSU-faget, quizze eller få et stykke chokolade med i lommen. Nu begynder de at kunne høste frugterne fra deres timer på vejene.

Formand for Ældre- og Handicapudvalget i Horsens Kommune, Susan Gyldenkilde, er glad for resultaterne med campingvognen.

- Jeg synes, at midlerne skal bruges der, hvor det giver størst mening, og kampagner kan man lave på mange måder. Vi er også gået fra at have stillingsopslag i aviserne, til at det nu foregår på de sociale medier og andre steder, og derfor synes jeg, at det her er rigtig godt, siger Susan Gyldenkilde (S), formand for Ældre- og Handicapudvalget.

En fremtid i faget

Nu arbejder Katrine Norlén med fysioterapi ni timer i ugen, og hun kalder det et lille mirakel, at hun fandt sit drømmejob.

- Det har haft en kæmpe betydning, for ens job fylder jo meget i hverdagen, og det er vigtigt at vågne om morgenen og have lyst til at stå op og tage af sted til noget, som, man føler, giver mening, siger hun.

Hun har derfor en klar intention om at fortsætte så længe, det er muligt.

- Det giver mig glæde, hvilket jo er super vigtigt, når man har været syg med depression.