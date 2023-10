Kai-Aage mister 800.000 kroner i SAS-aktier

- Jeg er lidt forbandet over, at det sker på den måde her. Jeg har solgt nogle undervejs og tabt på dem, men jeg havde håbet på, at de resterende ville blive i selskabet, siger han.

Kai-Aage Lundgren Petersen var ellers meget begejstret, da selskabet denne sommer for første gang i lang tid kunne præsentere et overskud i deres kvartalsregnskab.

For pensionisten fra Horsens betyder det økonomiske tab, at han i fremtiden ikke kommer til at have råd til at tage på ferier sammen med sine børnebørn.

- Vi har en del børnebørn, så jeg mister fire ture til syden med dem, siger han.

Er der ikke altid en risiko, når man investerer i aktier?

- Vi ved godt alle sammen, at vi kan tabe pengene. Det har jeg også gjort masser af gange. Jeg har heller ikke noget imod at tabe penge, jeg synes bare det er måden, det bliver gjort på her, siger Kai-Aage Lundgren Petersen.

Med ejerskiftet tilslutter SAS sig SkyTeam Alliance, som Air France-KLM er stiftende medlem af, og forlader dermed Star Alliance.



I den nye ejerkreds er også det aarhusianske selskab Lind Invest, stiftet og ledet af rigmanden Henrik Lind, der fremover kommer til at eje 8,6 procent af aktierne i SAS.