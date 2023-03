Janes familiemedlem mistede 26 år af sit liv - blev stemplet som moralsk åndssvag

- Det er rart, at de her mennesker, som er gemt og glemt, nu bliver hørt.

I perioden fra 1911 til 1961 blev i alt 700 mænd anbragt på De Kellerske Anstalter på Livø. Mange af disse mænd på Livø blev steriliseret eller kastreret, for at de kunne få mulighed for at forlade øen – hvis de sagde nej, måtte de blive. Senere foregik indgrebet under tvang.

Et udvandet "undskyld"?

Det var først som voksen, at det gik op for Jane Tirsvad, hvad hendes grandonkels fortid gemmer på.

- Familien var målløs. Min fars bror, som stadig lever, og hans fætre har intet vidst. De vidste godt, at Svend havde været anbragt, men ikke hvad han havde været udsat for. Jeg tror aldrig, han nåede at blive rigtig lykkelig.

Der kommer flere og flere officielle undskyldninger. Føler du ikke lidt, at undskyldningen er blevet udvandet?

- Jeg vil ikke sige, at undskyldningen er udvandet. Men det er ikke alt, vi kan undskylde for. Men man kan undskylde for den måde, man har behandlet dem på. Og med. Især for dem der stadig lever, betyder det jo rigtig meget.

Regeringen har ikke meldt ud præcist, hvornår og hvordan undskyldningen vil blive givet, men det bliver inden for de næste par måneder, oplyser Social-, bolig- og ældreministeriet.