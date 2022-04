Jan forsøger at puste mere liv i fjorden

Med det blotte øje fejler vandet i Horsens Fjord ikke noget, men set med en fiskers øjne ser det anderledes ud.

Lige netop det med at stå med fiskestangen ved vandet er noget, Jan Karnøe gør meget i, men det har også fået ham til at engagere sig frivilligt i at genoprette livet under vandoverfladen.

- Jeg kan ikke lade være. Jeg har været pensionist i snart ti år, og jeg elsker at have noget at stå op til hver eneste dag, siger Jan Karnøe.