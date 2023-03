Ivan er én af de sidste mestre af sjældent håndværk

- Det gør det ikke for mig, for jeg har planlagt, at jeg bliver 100 år, så der er mange år endnu, siger Ivan Bak, der er i gang med at føre erhvervet videre.

Et hjul er ikke bare et hjul i værkstedet hos 70-årige Ivan Bak. Der lægges kræfter i hver en detalje, når træet skal formes, slibes, lakeres og kæles for.

En kærlighed til træ

Det er 50 år siden, at Ivan Bak fra Østbirk ved Horsens kunne kalde sig for snedker. Han holdt særligt af at kræse for håndarbejdet, så da arbejdet udviklede sig til at blive fabriks- og industritekniker, valgte han at skifte retning.

- Man har hver især et interesseområde, man brænder for, og for mig er det at arbejde med træ, siger Ivan Bak.

Nu står han i sit eget værksted og laver både små og store hjul til sig selv og til kunder over hele verden.

- Man får en masse kontakter. Ikke lokale, men rundt i hele landet og andre lande fordi vi er så få, siger han.

Han køber blandt andet reservedele i USA og sender færdige hjul til Norge, mens han udveksler erfaringer i Aarhus.

Men da der kun er ham og få andre, kan det også være svært at få sparring, så både dage og nætter kommer indimellem i brug.

- Jeg skulle engang lave nogle specielle hjul, og jeg spekulerede, for det kunne næsten ikke lade sig gøre at samle det. Så vågnede jeg en nat og havde løsningen, og næste dag gik jeg ud og lavede det - og det var sådan, det skulle gøres, siger han.

Et vigtigt fag

I Den Gamle By i Aarhus kører der stadig vogne med træhjul, men det er ikke den eneste grund til, at de er glade for, at det gamle håndværk bliver holdt i gang.

- Vi kan vise håndværket frem, og det viser noget om arbejdsvilkårene, og hvordan de traditionelle håndværk har fungeret. Det er fedt at kunne formidle og forklare, hvordan det hænger sammen, siger Johannes Bengtson Copmann, der er smedeformand i Den Gamle By.