Iværksætteri i skoletiden giver mere motivation for at lære

Tobias Kristian Dam er ved at male på læder. Læderet skal bruges til nøgleringe, der skal sælges i et firma, som han og to andre drenge har startet i undervisningen. Foto: Pernille Leftes

To prototyper på nøgleringe ligger på bordet, imens en gruppe på tre drenge er i gang med at farve hvidt læder brunt. Læderet skal bruges til nøgleringe, men butikken, hvor de tidligere har købt læder, var løbet tør for brunt læder, så drengene må være ekstra kreative.

De tre drenge har startet et firma, som sælger nøgleringe, og de er godt i gang med produktionen. Drengene går på 8. årgang på Horsens Byskole, og årgangen har siden nytår arbejdet med iværksætteri, og firmaet er en del af undervisningen. I undervisningsforløbet leger skolen med formen på undervisningen, så eleverne lærer mere.

- Vi har besluttet os for at putte alle brikkerne tilbage i posen og så prøve at lege med, hvordan vi kan lave en skoledag for børnene, hvor de er drevet af skoleglæde, og hvor de får lyst til læring, fortæller Stinne Caspersen, der er afdelingsleder for udskolingen på Horsens Byskole.

Mere engagement og mindre fravær

Skoleledelsen har givet lærerne frie rammer til at lege med undervisningen, så de har kunne planlægge undervisning ud fra, hvad de tror på og brænder for. Og den motivation er smittet af på eleverne. Stinne Caspersen fortæller, at eleverne er mere engageret, og fraværet har været dalende i perioden.

Grupperne på 8. årgang har fundet på forskellige ting at sælge i deres firmaer. Både smykker, karklude og nøgleringe er repræsenteret. Foto: Pernille Leftes

8. årgang har skulle lave deres egne firmaer, og de har skulle lave både prototyper, virksomhedsplaner og markedsføringsplaner. På den måde har de fundet ud af, hvordan de bruger de ting, de lærer i skolen, ude på arbejdsmarkedet.

- I matematik har vi om statistik og sådan noget. Det kan man bruge meget, når man skal holde styr på penge og regnskab, fortæller Tobias Kristian Dam, der går i 8.x, imens han arbejder videre på nøgleringene.

Nye erfaringer

Når forløbet slutter inden vinterferien, håber afdelingslederen, at der er blevet samlet en masse gode erfaringer hos lærerne, som fremover kan bruges til at udvikle undervisningen:

- Vi håber meget på, at vi få en masse viden om, hvad der virker. Når man begynder at eksperimentere, så er der noget, der virker, og noget, der ikke virker. Og vi skal lære af begge dele. Vi skal turde at lege med formen, så vi finder ud af, hvad der duer, og hvordan vi får fat i flest mulige elever, fortæller Stinne Caspersen.