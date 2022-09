Idrætsundervisning skal give mening og hjælpe motorisk udfordrede børn

Der var lange kast, korte kast, høje kast og de kast, der rammer lidt ved siden af. På Østerhåbskolen i Horsens er atletik ikke nyt for eleverne i 2.B, men måden, de modtager, undervisningen er.

- Før kunne det være bredt, men nu er det blevet mere fokuseret, siger Line Rindom, der er idrætslærer på skolen.

Det skyldes, at skolen er en del af projektet 'Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen'. Her skal lærerne være med til at udarbejde en rød tråd i indskolingens idrætsundervisning.