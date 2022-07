Hun kastede sin sidste kugle og opdagede, hvor god hun var - nu deltager Katrine i international turnering

Et øjeblik efter havde hun leveret to gode skud, og holdet fik de seks point. Præcis hvad der skulle til for at vinde, og mens hele holdet samledes i ét stort kram, gik det op for hende, at hun havde fundet sin plads.

- Jeg tænkte bare yes. Der var ikke andet i mit hoved. Det var mega fedt, fortæller hun og tilføjer, at hun på det tidspunkt vidste, at hun havde vist træneren, at han kunne stole på hende.

Første VM-medalje i 20 år

Lørdag rejser Katrine Junge Olsen til Alabama i USA for at deltage ved World Games - en international sportsbegivenhed for sportsgrene, der ikke indgår i de olympiske lege.

Efter hun i maj kunne tage den første VM-medalje - en bronzemedalje - i petanque i 20 år med til Danmark, er hun flere gange blevet spurgt, hvad hendes forventninger er til de kommende World Games.