Hos Anna kommer der vaser ud af printeren

Anna Andersen har ikke altid hænderne nede i leret, når hun laver keramik. Ind imellem vandrer de over på en computer, hvor hun tegner alt sit keramik, der bagefter bliver produceret med en 3D-printer.

- Det er stadig et håndværk. Men det giver flere muligheder for at komme hurtigere frem i nogle af processerne, siger Anna Andersen.

Hun tegner selv 3D-figurerne på en computer, men skal stadig tage stilling til, hvad det er, hun vil lave, og hvornår det bliver interessant for hende.