Helt særlig kamp venter for 'lokalt' fodboldhold

Det begyndte med en badeferie. Tirsdag aften kulminerer et fabelagtigt fodboldeventyr med et historisk 'lokalopgør' på Vejle Stadion for en gruppe fodboldspillere fra Aarhus.

- For ni år siden var vi en håndfuld gutter på Mallorca. Vi var alle flyttet fra Vejle til Aarhus for at studere, og vi kom til at snakke om, at det kunne være fedt at spille noget fodbold sammen. Så da vi kom hjem, ringede vi til venner og bekendte fra Vejle-området, og så lavede vi et lukket hold, fortæller Mathias Balleby Carlsen.

Han er holdleder for TST Fodbold med base i Tilst i det nordvestlige Aarhus, og han er ekspert i oprykningsfester. Det lukkede hold har aldrig set sig tilbage og ligger nu i Jyllandsserien.

Har sæsonkort til stadion

Men den helt store kamp er tirsdag aften, hvor de, af alle hold, skal møde superligaholdet Vejle Boldklub.

- Det er så vildt, at det er svært at beskrive. Vi sad i klubhuset og fejrede, at vi sensationelt havde slået 3. divisionsklubben Næsby ud af pokalturneringen. Så fulgte vi lodtrækningen til næste runde på en storskærm, og så råbte og skreg vi 'det er Vejle, vi skal møde Vejle!'. Mange af os jer har jo set mange Vejle-kampe på stadion, jeg har haft sæsonkort til Vejle Stadion i mange år, og nu skal vi selv møde dem, siger Mathias Balleby Carlsen.

'Vores pokalfinale'

Spillerne kan synge med på Malte Eberts sang "Dø for Vejle", som er en hyldest til Vejle Boldklub, og som bliver spillet hver gang, holdet fra Tilst vinder en kamp. Og det gør det tit.



Al logik siger dog, at de taber klart til superligaholdet. Men drømmelodtrækninger giver plads til drømme. Alle fodboldfans kender klicheerne om, at bolden er rund, og engang vandt jyllandsserieholdet Skagen over Brøndby, så ...

- Jeg tør ikke at gætte på resultatet, og vi har ikke en målsætning. Vi vil kæmpe til det sidste, uanset hvad stillingen er, og det bliver en kæmpestor oplevelse uanset hvad. Det her er vores "pokalfinale", siger Mathias Balleby Carlsen.

Opgøret spilles tirsdag aften klokken 18.00.