Har sikret hele byen fjernvarme

Gasfyret er blevet erstattet af ny teknologi hjemme hos Lisbeth Kristensen. Hun har i mange år fået varme igennem gas, men nu bød muligheden sig for at skifte det ud med fjernvarme. - Jeg er rigtig glad for det. Det fungerer upåklageligt, og det er ikke som med et gasfyr, hvor man skulle gå og fylde vand på. Det her kører bare, siger hun. Takket være mange timers bestyrelsesarbejde og efterfølgende gravearbejde, kan alle husstande i Hovedgård nu tilmelde sig fjernvarme. - Det har været en positiv proces, og folk har været interesserede, siger Kaj Jessen, bestyrelsesformand for Hovedgård Fjernvarme. Flere fordele i udskiftning Lisbeth Kristensen var meget interesseret i at få fjernvarme, da hun blev spurgt. Derfor kunne hun i februar sidste år skifte gas ud med fjernvarme. - Med det nye fyr fik jeg mere skabsplads, og det er jo altid dejligt. Det er sikkert og vedligeholdelsesfrit, og så så vi også en økonomisk fordel, siger Lisbeth Kristensen. Projektet gik ud på at få etableret fjernvarme i fire områder af byen, hvor det endnu ikke var muligt. I de fire byområder har de mødt bred opbakning, og der har været mellem 76 og 100 procent tilslutning. Hårdt men værdifuld arbejde Arbejdet har krævet en masse planlægning, som Kaj Jessen har stået i spidsen for. Driften står Peter Juul Skovgård og Anders Stilling for. De har fået ekstra travlt. Normalt får fjernvarmeværket fem til ti nye tilslutninger om året, men de sidste tre år, har de i alt haft en stigning på 208. - Vi skal bruge noget mere flis, men det har ikke været et problem. Bliver det en isvinter, kommer der tryk på, men forbrugerne skal ikke være nervøse, vi kan sagtens levere varen, siger driftsleder Peter Juul Skovgård.

Ved sin side har han Anders Stilling, der står for økonomien hos varmeværket. - Vi har en vis stolthed over, at vi med det projekt, vi startede for over fire år siden, er kommet i hus inden for vores budget, siger han. De ligger desuden under landsgennemsnittet, når kunderne skal betale regningen. Uafhængige af gas Folketinget har vedtaget en energiaftale, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas i 2030, og det går ifølge brancheorganisationen Dansk Fjernvarme langsomt fremad. - Der er stadig stor interesse, og mange projekter der ruller i år, hvor der har været stor tilslutning. Det vi ser lige nu er, at gasprisen, som for et års tid siden var høj, er styrtdykket og ligger i dag omkring 85 procent lavere end august sidste år, og privatøkonomien er en stor faktor, siger Nicolai Kipp, afdelingsleder i Dansk Fjernvarme.

De bruger cirka 6000 ton flis om året. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Sidste år skiftede mere end 50.000 kunder til fjernvarme, hvilket er den største tilslutning i 30 år. Nogle af dem bor i Hovedgård, hvor de frivillige har gået forrest. - De lokale ildsjæle og ambassadører gør en stor forskel, siger han. 808 tilmeldte husstande Der har været stor opbakning fra de lokale husstande i Hovedgård. Ud af 982 husstande har 808 tilmeldt sig, og mange er konverteret fra gas. - Den vigtigste årsag til, at vi har fået så mange med er, at folk har kunnet få besvaret alle spørgsmål på en nem måde. Vi har et motto, der hedder: "Det er nemt at have fjernvarme, og det skal være nemt at få fjernvarme", siger Kaj Jessen.

Hovedgård Fjernvarmeværk har både en sommer- og vinterkedel. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD