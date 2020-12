Gang i juletræssalget - flere køber juletræer i år

Der er efterhånden ikke mange juletræer tilbage på stadepladsen hos Stensballegaard Juletræer.

- Der er nok lige omkring 50 træer tilbage på stadepladsen, og der forsvinder i hvert fald halvdelen. Og der kommer altid nogle den 24. og er frustrerede, fortæller Henrik Ahlefeldt-Laurvig.

Han er i dag pensionist, men han er den tidligere ejer af Stensballegaard Gods ved Horsens, hvorfra juletræerne bliver solgt. Normalt plejer han selv at stå og sælge juletræer i weekenden, men for første år i lang tid gør han ikke det. Det forhindrer ham dog ikke i at følge salget.